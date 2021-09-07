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МИД РФ: Все страны Центральной Азии – стратегические партнеры России

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- Евгений Денисенко
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В ходе очередного брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала отношения России и государств Центральной Азии. И, отвечая на вопрос, высказалась по поводу развернувшейся в социальных сетях дискуссии вокруг недавних высказываний некоторых российских политиков о том, что обострение ситуации в Афганистане должно подтолкнуть этот регион "в объятия" России?.

"Необходимо понимать, что заявления о политике страны, об ее официальной позиции делают официальные представители исполнительной власти. Очень многое – это выражение личного мнения или неких политических установок, точки зрения группы лиц. Это нельзя отождествлять с отношением всего государства, с официальной точкой зрения и позицией Российской Федерации. Иногда они совпадают, иногда в корне противоречат", - уточнила Захарова.

"Все без исключения государства Центральной Азии – стратегические партнеры России, - заявила официальный представитель МИД РФ. - Это закреплено не только в публичных заявлениях, но и в особых межгосударственных договорах. Согласно взаимным обязательствам, наше сотрудничество выстраивается на основе уважения суверенитета друг друга, невмешательства во внутренние дела, дружбы, добрососедства, равноправия и взаимного учета интересов. К этому следует добавить наши обязательства в рамках ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС".

Как отметила Мария Захарова, Россию и центральноазиатские республики объединяют общая история, тесные человеческие и культурно-гуманитарные связи, плотная "ткань" торгово-экономических и хозяйственных отношений: "Наши главы государств, министерства и ведомства сообща прилагают последовательные усилия к сбережению и качественному развитию этих привилегированных связей, преодолению общих вызовов и угроз, в том числе иногда преодолению проблем одной страны совместными усилиями, если это в интересах государства, столкнувшегося с проблемным вопросом. Таких примеров огромное количество. COVID-19 показал как мы по-настоящему искренне отнеслись к беде многих стран, среди которых и упомянутый регион. Неужели это не видно? Неужели это не чувствуется? Неужели именно на это не стоит ориентироваться?"

"Мы много раз проявляли искреннее участие не только как государство, но и по линии гуманитарных, общественных организаций. Именно это и должно стать самым ярким доказательством нашего истинного подхода…Бывает, что эти заявления звучат не в желании уколоть, укорить, а от незнания, непонимания каких-то фактов или их неправильной интерпретации. С другой стороны, могут найтись еще провокаторы, которые их раскрутят в собственных нуждах и интересах. Всегда нужно смотреть суть, анализировать и помнить о том, что существуют факты, на которые стоит опираться, когда делаешь выводы. Мы дорожим нашими отношениями, дорожим подходом, о котором я сейчас сказала. Мне кажется, наши центральноазиатские друзья точно так же дорожат отношениями с нашей страной", - продолжила Захарова.

Подчеркнув, что "мы всегда готовы прийти на помощь друг другу в сложных ситуациях", она призвала спокойно воспринимать "нестандартные" высказывания, "продиктованные сиюминутными обстоятельствами", "отделять политическую сиюминутную конъюнктуру момента от глубинного отношения страны и народа".


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URL: https://www.vb.kg/406042
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