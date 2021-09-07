Смотрите сегодня матч Кыргызстан VS Бангладеш в приложении O!TV

Сегодня уже через пару часов национальная сборная Кыргызстана "АкШумкар" сыграет со сборной Бангладеш.

Домашний матч пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова и начнется в 20:30.

И если у вас нет билета на это событие, но вы хотите поддержать нашу команду, скорее скачивайте приложение O!TV и смотрите прямую трансляцию матча в эфире телеканала "КТРК Спорт"!

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Поединок пройдет в рамках заключительного тура международного турнира "Кубок трех наций", который проходит в Бишкеке со 2 по 7 сентября. "Кубок трёх наций" проходит в рамках подготовки к отборочным играм Кубка Азии - 2023. Участники - национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш. Наши спортсмены уже обыграли сборную Палестины и есть все шансы на победу!

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Алга, Кыргызстан!