Юных кыргызстанцев ждут на фестивале школьного спорта в Ульяновске

Более 400 юных спортсменов из стран СНГ, включая Кыргызстан, примут участие в VIII международном фестивале школьного спорта среди государств Содружества. Он пройдет с 11 по 16 сентября в Ульяновске, сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества стран СНГ(МФГС).

Инициатива проведения этих состязаний была выдвинута Всероссийской федерацией школьного спорта в 2012 году и поддержана Межпарламентской Ассамблеей СНГ, МФГС, агентством "Россотрудничество" и Министерством спорта РФ. С 2013 фестиваль ежегодно проводится в различных регионах России.

С 2018 года в Международном фестивале школьного спорта стран СНГ принимают участие школьные команды диаспор народов СНГ, проживающих в России. Предыдущий, VII фестиваль проходил в октябре 2019 года в Казани, где сегодня завершаются первые Игры стран СНГ. Они также собрали спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из большинства государств Содружества. Успешно заявили о себе в столице Татарстана и молодые кыргызстанцы. Они традиционно боролись за первенство и в прежних фестивалях школьного спорта

В Ульяновск на сей раз ожидается прибытие в составе сборных команд ребят из 11 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана.

Запланированы соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу 3x3, настольному теннису, бадминтону, шахматам. Также предусмотрена насыщенная культурно-образовательная программа: экскурсии по местным достопримечательностям, возложение цветов к Мемориальному комплексу Великой Отечественной войны, кинопросмотры и мастер-классы от прославленных спортсменов.

"Фестиваль стран СНГ одно из самых значимых мероприятий федерального проекта "Детский спорт", - говорит координатор этого проекта, выдающаяся спортсменка Ирина Роднина. - Школьники, приезжая на такие соревнования, не только приобретают новых друзей, но и узнают о культуре других стран, знакомятся с традициями и бытом жителей России и, самое главное, помогают нам, взрослым, говорить на одном языке и укреплять наши дружеские отношения".