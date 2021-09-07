Погода
$ 84.66 - 84.87
€ 99.70 - 101.15

Таджикистан втягивается в войну с талибами в Афганистане?

90  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из Таджикистана на территорию Афганистана выдвинулись несколько отрядов общей численностью до 1000 боевиков. Об сообщает телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники в ГРУ ГШ Минобороны РФ.

"Из Хорога (территория Таджикистана) выдвинулось на территорию Афганистана несколько больших отрядов общей численностью до 1000 боевиков. По данным разведки, отряды состоят из добровольцев и бывших афганских военных таджикского происхождения. Предположительно, целью данной операции является открытие второго фронта с Талибаном. Командование сил афганской оппозиции пытается оттянуть часть боеспособных частей Талибана из Панджшера, где идут тяжелые бои. Также у российских спецслужб есть информация о применении талибами авиации, которая досталась им после бегства сил объединенной коалиции.

Так же по информации российских спецслужб талибы покидают приграничные села, прилегающие к территории Туркменистана. Там создаются отряды ополчения состоящие из этнических узбеков. В ряде случаев патрули талибов были убиты или взяты в плен. Видимо основные силы талибов задействованы в боях в Панджере и им не до бунтующих узбеков", пишет телеграмм-канал.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406058
Теги:
Афганистан, Таджикистан, Талибан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  