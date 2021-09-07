Таджикистан втягивается в войну с талибами в Афганистане?

Из Таджикистана на территорию Афганистана выдвинулись несколько отрядов общей численностью до 1000 боевиков. Об сообщает телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники в ГРУ ГШ Минобороны РФ.

"Из Хорога (территория Таджикистана) выдвинулось на территорию Афганистана несколько больших отрядов общей численностью до 1000 боевиков. По данным разведки, отряды состоят из добровольцев и бывших афганских военных таджикского происхождения. Предположительно, целью данной операции является открытие второго фронта с Талибаном. Командование сил афганской оппозиции пытается оттянуть часть боеспособных частей Талибана из Панджшера, где идут тяжелые бои. Также у российских спецслужб есть информация о применении талибами авиации, которая досталась им после бегства сил объединенной коалиции.

Так же по информации российских спецслужб талибы покидают приграничные села, прилегающие к территории Туркменистана. Там создаются отряды ополчения состоящие из этнических узбеков. В ряде случаев патрули талибов были убиты или взяты в плен. Видимо основные силы талибов задействованы в боях в Панджере и им не до бунтующих узбеков", пишет телеграмм-канал.