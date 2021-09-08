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В Суусамырской долине милиционеры проводят профилактические работы

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- Айжан Мамбеталиева
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Заместитель начальника ОВД Панфиловского района Ислам Абрамзаев совместно с уполномоченными участковыми милиции и сотрудниками УОБДД по Чуйской области были проведены профилактические мероприятия в Суусамырской долине.

Сотрудниками милиции были проведены работы по предотвращению краж скота, так как с началом осеннего периода ожидается возвращение скота с пастбищ расположенных в горах.

Сотрудники милиции разъясняли местным жителям, что им необходимо своевременно обращения в органы внутренних дел по факту краж и потери скота, так как во многих случаях такие факты выясняются через несколько суток, что осложняет работу сотрудников милиции.

Сотрудниками УОБДД по Чуйской области также были проведены профилактические беседы с владельцами автомашин, им говорили о важности соблюдения скоростного режима на перевале Тоо-Ашуу.


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URL: https://www.vb.kg/406060
Теги:
ГУВД, кража, Панфиловский район, скотокрадство, профилактика
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