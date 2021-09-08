В Суусамырской долине милиционеры проводят профилактические работы

Заместитель начальника ОВД Панфиловского района Ислам Абрамзаев совместно с уполномоченными участковыми милиции и сотрудниками УОБДД по Чуйской области были проведены профилактические мероприятия в Суусамырской долине.

Сотрудниками милиции были проведены работы по предотвращению краж скота, так как с началом осеннего периода ожидается возвращение скота с пастбищ расположенных в горах.

Сотрудники милиции разъясняли местным жителям, что им необходимо своевременно обращения в органы внутренних дел по факту краж и потери скота, так как во многих случаях такие факты выясняются через несколько суток, что осложняет работу сотрудников милиции.

Сотрудниками УОБДД по Чуйской области также были проведены профилактические беседы с владельцами автомашин, им говорили о важности соблюдения скоростного режима на перевале Тоо-Ашуу.