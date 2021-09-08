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ВОЗ осудила богатые страны за накопление заспасов вакцин от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения осудила богатые страны за накопление запасов вакцин, средств лечения и средств защиты от коронавируса, добавив, что их неспособность справедливо распределить эти ресурсы подпитывает вспышки Covid во всем мире. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Критика со стороны двух ведущих эпидемиологов ВОЗ прозвучала во время вопросов и ответов, которые транслировались во вторник на каналах социальных сетей организации. ВОЗ громко заявляет о глобальном неравенстве в отношении вакцинации против COVID с момента начала внедрения иммунизации прошлой зимой, усиливая свои призывы к более справедливому распределению прививок в странах с низким уровнем дохода, поскольку несколько развитых стран уже сделали прививки большинству своего населения и недавно начали вводить бустерные дозы.

"Это не просто несправедливо, это не просто аморально, это продлевает пандемию. И это приводит к гибели людей", - сказала Мария Ван Керхов, технический руководитель ВОЗ по COVID.

4 августа ВОЗ ранее обратилась к богатым странам с просьбой прекратить распространение ускорителей Covid по крайней мере на два месяца, попросив их перенаправить свои излишки в более бедные страны в надежде вакцинировать 10 процентов населения каждой страны к концу сентября. Организация также установила крайний срок для вакцинации 40 процентов населения мира в декабре.

США, которые полностью иммунизировали 53 процента своего населения, уже сделали прививки более чем 1,3 миллиона человек. По данным ООН, Европейский союз полностью привил 57 процента своего населения и вводит бустерные дозы во Франции и Великобритании.

Для сравнения, Африка полностью вакцинировала всего 3 процента своего населения против COVID, а 26 стран континента распространили менее половины своих общих вакцин, сообщила ВОЗ в четверг.


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URL: https://www.vb.kg/406066
Теги:
вакцина
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