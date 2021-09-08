В Бишкеке на площади "Ала-Тоо" отпразднуют 65-летие Алмазбека Атамбаева

Дочь бывшего президента Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева намерена отпраздновать его 65-летие "Художественным протестом". По ее словам, мероприятие пройдет 17 сентября на центральной площади "Ала-Тоо".

День рождение бывшего главы государства планируют провести с размахом. Гостям обещают выставку картин, живую музыку, фуршет, шоу мыльных пузырей и прочее.

"Приглашаю всех открытых сердцем людей на незабываемое, необычное мероприятие, которое будет первым в своём роде в нашей стране. (...) Некоторые обстоятельства жизни заставили меня захотеть написать большую картину, которую будет видно издалека, и простоять с ней сутки прямо на улице, чтобы работа находила отклик у каждого проходящего зрителя. Вспышка бунтарства сменилась вдохновением, за одной картиной последовали следующие, а потом я стала думать и о других элементах мероприятия. "Меньше войны, больше искусства!" - подумала я и всё завертелось, закрутилось...", - написала Шагиева в соцсетях.

⠀