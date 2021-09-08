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Милиционера, который застрелил водителя в Бишкеке, уволили из органов ВД

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- Н Крайнова
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В Бишкеке милиционер, выстреливший в водителя Чынгыза Абдыраева уволен из органов внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба МВД, завершено служебное расследование по факту применения табельного огнестрельного оружия инспектором Управления патрульной службы милиции ГУВД Бишкек, что в результате привело к гибели гражданина А.Ч.

Службой внутренних расследований МВД КР проведено тщательное и объективное служебное расследование в отношении сотрудников УПСМ по г.Бишкек. Всего по итогам наказаны 22 сотрудника органов внутренних дел.

"Приказом министра внутренних дел КР за допущение грубых нарушений требований общих правил мер безопасности при обращении с огнестрельным оружием, наставления по стрелковому делу для сотрудников ОВД, инструкции по организации работы подразделений патрульной службы милиции ГУОБДД МВД в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения, Закона КР "О прохождения службы в ПО КР", выразившееся в несоблюдении правил обращения с огнестрельным оружием, незнании на должном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОВД, младший инспектор УПСМ по ГУВД г.Бишкек ГУОБДД МВД КР, сержант милиции Д.Ж. - уволен из ОВД КР", - говорится в сообщении МВД.

Кроме того, этим приказом девять сотрудников УПСМ по ГУВД Бишкек освобождены от занимаемых должностей и еще 12 сотрудников наказаны в дисциплинарном порядке.

Напомним, 27 августа в Бишкеке сотрудник патрульной милиции застрелил водителя автомашины - 32-летнего Чынгыза Абдыраева. Сначала в ГУВД сообщили, что водитель провоцировал милиционера на конфликт и драку, пытался выхватить табельное оружие. Но после просмотра видеозаписей, оказалось, что милиционер соврал. Его заключили под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ на время следствия.


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URL: https://www.vb.kg/406072
Теги:
МВД, убийство, Патрульная милиция, Кыргызстан
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