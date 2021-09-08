В РУз отменят финансовые санкции за непредставление налоговой отчетности

В Узбекистане отменят финансовые санкции за непредставление налоговой отчетности в установленные сроки. Кроме того, в стране начнется эксперимент, когда налоговики будут самостоятельно формировать налоговую отчетность за предпринимателей, сообщают СМИ со ссылкой на указ главы государства.

В рамках документа, с 1 января 2022 года:

финансовые санкции за правонарушения, выявленные по результатам камеральной налоговой проверки, не применяются; отменяются финансовые санкции за непредставление субъектами предпринимательства налоговой отчетности в установленные сроки.

Кроме того, в январе – июле 2022 года в стране будет впервые проведен эксперимент по самостоятельному исчислению и формированию налоговыми органами отчетностей по налогу на добавленную стоимость, акцизному налогу, налогу с оборота, земельному налогу с юридических лиц – налогоплательщиков. Он пройдет в Хорезмской области.

В рамках эксперимента будет установлен новый порядок:

а) налоговые органы исчисляют и формируют налоговую отчетность:

по земельному налогу с юридических лиц – на основе данных органов Агентства по кадастру;

по налогу на добавленную стоимость, акцизному налогу и налогу с оборота – на основе данных электронных счетов-фактур и онлайн контрольно-кассовой техники, а также других данных, имеющихся в налоговых органах;

б) налоговая отчетность, сформированная налоговыми органами, направляется через персональный кабинет налогоплательщика не менее чем за 10 дней до установленного срока представления налогоплательщиками соответствующей налоговой отчетности;

в) налогоплательщик в течение 5 дней со дня получения налоговой отчетности, сформированной налоговыми органами, утверждает ее или при наличии возражений отклоняет, перерабатывает и представляет налоговую отчетность налоговым органам в установленном порядке.

Если эксперимент пройдет успешно, то этот механизм планируется распространить на всю республику.