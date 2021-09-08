Государственный долг Узбекистана достиг 24 млрд долларов

Министерство финансов Узбекистана опубликовало состояние и динамику государственного долга страны.

Размер государственного долга Узбекистана по состоянию на 1 июля составил 24,2 млрд долларов, или 35,8% валового внутреннего продукта (ВВП).

Отмечается, что государственный внешний долг составил 21,8 млрд долларов, государственный внутренний долг – 2,4 млрд долларов.

Согласно данным, по итогам первого полугодия государственный долг вырос на 856,6 млн долларов. Причины данного роста объясняются освоением средств, полученных от имени Узбекистана и под гарантии государства для покрытия дефицита госбюджета, выплаты основного долга по кредитам, а также курсовой валютной разницей.

Источник: repost.uz