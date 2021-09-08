Пожар в лесах Кемина. Спасатели преодолевают десятки километров пешком

В Кыргызстане спасатели МЧС продолжают бороться с лесным пожаром, который вспыхнул вчера, 7 сентября, в Кеминском районе. Но очевидно сталкиваются с большими трудностями.

Пресс-центр МЧС сообщает, что пожар в лесу Кок-Джар в Чон-Кеминской долине села Каинды Кеминского района возник по причине халатности и равнодушия людей.

"Спасатели МЧС сейчас круглосуточно борются с тушением пожара. Тушение пожаров в этих суровых условиях требует тяжелой работы, спасателям приходится преодолевать десятки километров пешком.

Из-за засухи лесные и горные склоны пересыхают, тем самым повышается риск возникновения пожаров.

МЧС просит соблюдать пожарную безопасность, в противном случае небольшой огонь может перерасти в стихийное бедствие. Они напоминают, что пожар, вызванный такой неосторожностью, недавно нанес огромный ущерб Турции, погибли десятки людей, уничтожены тысячи гектаров леса.