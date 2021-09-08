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Начальника охраны Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в МВД

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- Оксана Гут
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Экс-сотрудника 9-го управления ГКНБ, начальника охраны бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева вызвали на допрос в ГСУ МВД. Об этом в соцсетях сообщила Кундуз Жолдубаева со ссылкой на адвоката Замира Жоошева.

Ожидается, что Сагымбаеву будут вручать уведомление об обвинении в рамках уголовного дела по событиям 5-6-9 октября 2020 года.

"5 октября 2020 года Канат Сагымбаев находился в СИЗО-1. 6 октября примерно после 10 часов дня, решением Первомайского суда города Бишкек, он был отпущен под домашний арест. Соответственно, он не имеет отношения к событиям того дня", - сказал Жоошев.


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URL: https://www.vb.kg/406086
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД, митинг, уголовная ответственность, Кыргызстан, Канат Сагымбаев
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