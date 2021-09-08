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Кыргызстан расширит сотрудничество в аграрной сфере с Сибирью

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- Евгений Денисенко
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Новые импульсы получит кыргызско-сибирское сотрудничества в сфере аграрной науки и образования. Об этом шла речь в ходе встречи генерального консула КР в Новосибирске Калдарали Маматалиева с директором Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) Российской академии наук Кириллом Голохвастом.

Последний рассказал об истории создания и основных направлениях деятельности этого центра, который включает одиннадцать федеральных научно-исследовательских институтов в области сельского хозяйства. Как заявлено, центр занимается проведением фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований для создания опережающего научно-технологического задела и получения результатов, обеспечивающих устойчивое развитие сельскохозяйственного производства Сибири по различным направлениям.

Собеседники, как рассказали в генконсульстве, подтвердили готовность сторон к развитию взаимовыгодного сотрудничества. Достигнута договоренность об организации визита руководства СФНЦА в Кыргызстан. Предусматривается обсудить перспективы взаимодействия при проведении научно-исследовательских мероприятий, вопросы обмена опытом и обучение кыргызских специалистов на базе этого центра.

Также речь может идти о помощи в создании на территории Кыргызстана современной ветеринарной лаборатории по исследованию особо опасных заболеваний, налаживании партнерства в области биоземледелия, биокорма животных, переработки горных лекарственных растений.


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URL: https://www.vb.kg/406088
Теги:
Россия, Кыргызстан
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