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Стадион в Бишкеке не подготовили для зрителей - сиденья были пыльные

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера на стадионе имени Долона Омурзакова прошел футбольный матч. Футболисты нашей сборной обыграли сборную Бангладеш. Настроение кыргызстанцев, пришедших поддержать наших спортсменов, омрачало только то, что стадион был абсолютно не подготовлен для бишкекчан. Сиденья для зрителей были пыльные и грязные, сидеть на них было просто невозможно и болельщикам, нужно было что-то стелить на кресла, чтобы посмотреть игру.

- Неужели нельзя было подготовиться к игре, создать комфортные условия для зрителей, чтобы не портить людям этот праздник спорта? - задаются вопросом горожане.


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URL: https://www.vb.kg/406090
Теги:
мусор, футбол, Бишкек
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