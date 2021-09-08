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Кыргызстан укрепит связи со странами СНГ в сфере бухучета и аудита

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- Евгений Денисенко
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В Москве в Исполнительном комитете СНГ состоялось заседание Координационного совета по бухгалтерскому учету государств СНГ. Участие в заседании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли члены этого совета от Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии.

Организатором заседания выступило Министерство финансов РФ. Выступивший на нем директор департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Михаил Мыскин проинформировал о задачах, стоящих перед Координационным советом в 2022 году в части совершенствования в странах СНГ национальных систем бухгалтерского учета и аудиторской деятельности.

Речь на заседании также шла об обеспечении единообразного применения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и Международных стандартов аудита (МСА), об обобщении опыта участия субъектов аудиторской деятельности стран-партнеров в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Решено на следующем заседании Координационного совета обсудить вопросы организации бухгалтерского учета цифровых финансовых активов и раскрытия информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это заседание планируется провести в Таджикистан в 2022 году, сообщили в департаменте экономического сотрудничества Исполкома СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/406091
Теги:
СНГ, Кыргызстан
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