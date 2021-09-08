491 койко-место есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

491 свободное койко-место есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 12 часов 8 сентября приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице – 304;

Национальном центре фтизиатрии – 28;

Национальном хирургическом центре – 4;

Городской клинической больнице №6 – 61;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 73;

Национальном центре онкологии и гематологии – 16;

Национальном центре кардиологии и терапии – 5.