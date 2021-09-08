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Мощное землетрясение произошло в Мексике

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Рядом со столицей Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0, передают СМИ со ссылкой на Deutsche Welle.

Геологическая служба США сообщила, что предварительная магнитуда землетрясения составила 7,0, а его очаг находился примерно в 17 километрах от популярного туристического центра Акапулько в юго-западном штате Герреро.

"Землетрясение магнитудой 7,1 в 14 километрах на юго-восток от Акапулько (зафиксировано в 20.47 по местному времени) на глубине 10 километров", - говорится в сообщении сейсмологического центра страны.

В столице Мексики сработала система оповещения о сильном землетрясении. Отмечается, что подземные толчки ощутили как жители юга Мексики, так и Мехико.

Согласно данным губернатора Герреро Гектора Астудильо, первой зарегистрированной жертвой землетрясения стал мужчина из Коюка-де-Бенитеса, который погиб, когда на него упал электрический столб.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что, хотя землетрясение привело к обрушению камней со склонов холмов и повреждению стен, оно не вызвало серьезных разрушений ни в штате Герреро, где расположен Акапулько, ни в соседнем регионе Оахака, ни в Мехико.

Мэр Акапулько Адела Роман сообщила, что "нет никакой действительно серьезной ситуации".

Отметим, одно из самых смертоносных землетрясений, обрушившихся на Мехико, имело магнитуду 8,0 и унесло по меньшей мере 10 тысяч жизней в 1985 году.

Ранее сильное землетрясение произошло на Аляске.


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URL: https://www.vb.kg/406093
Теги:
землетрясение, Мексика
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