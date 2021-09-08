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Алие Шагиевой напомнили, сколько малоимущих семей погубили экс-президенты

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Кыргызская или точнее восточная традиция слепого почитания отцов играет на руку дочери бывшего президента КР Атамбаева Алие Шагиевой. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился журналист Замирбек Осоров.

"Ведь нас всегда воспитывали, что дети должны любить, почитать и уважать отца и мать, какие бы ошибки они ни совершали и какими недостатками в личном плане не обладали. А если такой отец оказался бандитом, педофилом, маньяком, на счету у которого множество человеческих жизней - такой преступник тоже заслуживает почтения и уважения?

Тем более нельзя допускать проявление любви и уважения к нашим проворовавшимся экс-президентам и их окружению от кого бы то ни было - ведь эти люди украли у бедной страны и народа многие сотни миллионов или даже миллиарды долларов!

Если мы будем учить и в этом случае любить и почитать таких отцов, то тогда следует разрешить всем любить и уважать самых отъявленных негодяев, бандитов и злодеев в истории человечества.

Я напомню, для непосвященных, что для такой бедной страны, как Кыргызстан, кража даже одного миллиона долларов у страны, означает нищету и преждевременную смерть для примерно ста граждан страны! Только представьте, сколько малоимущих семей погубил политик и лидер, который украл у страны в сто или даже тысячи раз больше!

И вы хотите после этого, чтобы мы простили наших проворовавшихся экс-президентов и даже пытались установить им памятники?", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/406098
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