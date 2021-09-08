Глава ЦИК рассказала, как избиратели будут голосовать на выборах

Избиратель на выборах Жогорку Кенеша получит 2 бюллетеня. Об этом сообщила председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова сегодня, 8 сентября, на пресс-конференции "Особенности выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 28 ноября 2021 года".

- Первый бюллетень будет по одномандатному избирательному округу, который содержит фамилии, имена, отчества, года рождения кандидатов в очередности, определенной жеребьевкой.

Во втором - названия зарегистрированных партий . В углу - список кандидатов, их всего будет 54. В случае, если избиратель не голосует за определенного кандидата, этот бюллетень не считается испорченным. Голос засчитывается в пользу партии, за которую проголосовал избиратель, - объяснила глава ЦИК.

Каждый избиратель может проголосовать за одного из предложенных кандидатов.

- Если избиратель проголосовал за кандидата, а за партию нет, то такой бюллетень считается недействительным, - отметила Шайлдабекова.