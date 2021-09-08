Сотрудники ГКНБ в ходе проводимой работы по пресечению коррупционных схем в энергетическом секторе была выявлена и пресечена незаконная деятельность сети майнинг-ферм в Бишкеке и в Чуйской области.

В рамках материалов досудебного производства было установлено, что гражданами нашей страны М.Д.О. и А.Н.Р. при содействии отдельных работников ОАО "Северэлектро" была организована противоправная деятельность по добыче криптовалюты путем создания майнинг-ферм с незаконным подключением к электрическим сетям ОАО "Северэлектро" и хищением электрической энергии в крупном размере.

Вчера, 7 сентября в ходе проведенных мероприятий была выявлена незаконная деятельность двух майнинг-ферм на территории в Бишкеке и в селе Новопавловка в Сокулукском районе, где с начала 2021 года функционировало 500 единиц майнинг аппаратов.

По предварительным данным ОАО "Северэлектро", размер ущерба от хищения электрической энергии указанных майнинг-ферм составляет около 20 миллионов сомов.

В сообщении также отмечается, что 4 сентября, на территории СЭЗ "Бишкек" также был обнаружен контейнер с майнинг-аппаратами в количестве 200 единиц.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся соответствующие мероприятия по возмещению нанесенного ущерба государству, а также привлечению к уголовной ответственности организаторов незаконной майнинговой деятельности и установлению причастности сотрудников ОАО "Северэлектро" к хищению электроэнергии.