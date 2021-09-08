В ЕАЭС поддержат стабильность цен на потребительском рынке

Одной из главных задач, стоящих перед конкурентными ведомствами в Евразийском экономическом союзе, является поддержание стабильности цен на потребительском рынке. Об этом заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев в ходе международной конференции "Антимонопольное регулирование: обеспечение баланса интересов государства и общества", которая прошла в Минске.

По словам Шаккалиева, деятельность этой комиссии и всех антимонопольных органов стран ЕАЭС направлена также на защиту интересов потребителей, особенно социально уязвимых слоев населения. "Это важная миссия в нынешний постпандемический период", – подчеркнул министр.

Комиссией, кроме того, одобрено введение ценового регулирования отдельными государствами по ряду социально значимых товаров. "Наши совместные действия в этой сфере направлены на сохранение баланса интересов потребителей и бизнеса", – подчеркнул Арман Шаккалиев.

Он также отметил, что одним из основных направлений совместной работы ЕЭК и антимонопольных органов стран ЕАЭС является построение прямого взаимодействия с бизнесом: "Для эффективного реагирования на нужды предпринимателей мы совместно с национальными службами используем все средства коммуникации с бизнесом. Проводим выездные встречи с предпринимателями, регулярно организуем онлайн общественные приемные, в ходе которых оперативно отвечаем на вопросы".

К числу приоритетов отнесено и формирование, совершенствование правовой базы ЕАЭС, расследования и дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, проводимых Евразийской экономической комиссией. Благодаря этому снимаются ограничения на рынках госзакупок Союза, открываются новые возможности роста для промышленных предприятий.

Шаккалиев напомнил, что совместными усилиями в конце прошлого года был принят необходимый для отраслей промышленности государств ЕАЭС акт об общих правилах определения страны происхождения товаров для целей госзакупок. Для реализации правил ЕЭК в апреле текущего года запустила собственный информационный ресурс – цифровой евразийский реестр промышленных товаров. Он размещен на сайте ЕЭК и сегодня включает 3773 товара 35 производителей государств-союзников – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России.