Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время учений в Норильске. Об этом сообщили в ведомстве 8 сентября.

Как указывается в сообщении, Зиничев погиб при исполнении служебного долга - спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Зиничев занимал должность главы ведомства с 2018 года (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020). Также был заместителем директора ФСБ России (7 октября 2016 - 18 мая 2018) и временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области (28 июля - 6 октября 2016).

Родился 18 августа 1966 в Ленинграде. После окончания средней школы проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте.

В декабре 2018 года Евгению Зиничеву на посту министра МЧС России присвоено воинское звание генерал-полковник. После отставки правительства в январе 2020 года, переназначен на должность министра в новом кабинете Михаила Мишустина 21 января 2020 года. Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2020 присвоено персональное воинское звание генерал армии.

Источник: Известия