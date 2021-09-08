Погода
$ 84.65 - 84.89
€ 99.70 - 101.15

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений

212  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время учений в Норильске. Об этом сообщили в ведомстве 8 сентября.

Как указывается в сообщении, Зиничев погиб при исполнении служебного долга - спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Зиничев занимал должность главы ведомства с 2018 года (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020). Также был заместителем директора ФСБ России (7 октября 2016 - 18 мая 2018) и временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области (28 июля - 6 октября 2016).

Родился 18 августа 1966 в Ленинграде. После окончания средней школы проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте.

В декабре 2018 года Евгению Зиничеву на посту министра МЧС России присвоено воинское звание генерал-полковник. После отставки правительства в январе 2020 года, переназначен на должность министра в новом кабинете Михаила Мишустина 21 января 2020 года. Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2020 присвоено персональное воинское звание генерал армии.

Источник: Известия


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406108
Теги:
МЧС, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  