"Все посольства Афганистана в мире отказались признавать режим талибов"

Все 67 афганских посольств в мире не признают режима "Талибана"*. Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Зохир Агбар 8 сентября на пресс-конференции в Душанбе. Дипломат назвал власть талибов "нелегитимной" и сказал, что в настоящее время он представляет в Таджикистане вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, который после побега Ашрафа Гани, согласно Конституции, исполняет обязанности руководителя государства.

Тезисно рассказываем, о чем еще сообщил посол журналистам:

Объявленное талибами правительство состоит из нескольких мулл, некоторые из которых не прочитали и двух книг. Большинство из членов нового кабмина до сих пор состоят в черном списке ООН, среди них есть бывшие узники тюрьмы Гуантанамо, которых считали самими опасными лицами.

В Панджшере талибы расстреляли детей и стариков, вытащив их из своих домов. Большинство семей покинули свои дома и находятся в горных районах.

Лидер Фронта национального сопротивления (ФНС) Ахмад Масуд и вице-президент Амрулла Салех находятся в Афганистане. Информация о том, что они покинули страну, не соответствует действительности. По соображениям безопасности лидеры сопротивления недоступны для общественности. Посол находится в постоянном контакте с Салехом, который в Панджшере занимается созданием правительства Исламской Республики Афганистан.

Политические лидеры Афганистана, включая маршала Абдул Рашида Дустума, скоро соберутся и сформируют большой совет в поддержку ФНС.

Силы ФНС в Панджшере все еще стоят на своих позициях. В их рядах сражаются не только таджики, но и пуштуны, узбеки, хазарейцы. Сопротивление не закончится только Панджшером, скоро оно распространится по всем регионам Афганистана.

Талибы не имели успехов в Панджшере, пока не направили туда своих боевиков из остальных 33 провинций Афганистана и не воспользовались поддержкой иностранных сил.

Пакистан вмешивается в дела Афганистана, и недавний визит в Кабул главы Межведомственной разведки этой страны (ISI) Фаиза Хамида подтверждает это.

Источник: fergana.media