В кардиоцентре в Чолпон-Ате проведена первая бесплатная операция ребенку

На базе Центра инновационной кардиохирургии Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов при МЗиСР КР и поликлинического корпуса медико-реабилитационного комплекса "Ден-соолук" в городе Чолпон-Ата

проведена первая бесплатная операция ребенку А. У. 2014 г.р. с диагнозом: врожденный порок сердца. Операция проведена при поддержке благотворительных фондов. На сегодня послеоперационное состояние ребенка стабильное.

А 8 сентября состоялось официальное открытие центра, в нем принял участие министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев.

Техническую помощь в открытии центра оказали медицинская компания "Бости Кейджи".

На базе поликлинического корпуса медико-реабилитационного комплекса "Ден-соолук" будет функционировать отделение кардиохирургии на 20 коек с операционным отделением для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В своей речи министр отметил, что целью открытия филиала является оказание высокоспециализированной кардиологической и кардиохирургической помощи жителям Иссык-Кульской области. "Это большой шаг в развитии системы оказания кардиохирургической помощи в регионах, так как многие пациенты после операции нуждаются в дальнейшей реабилитации. Поэтому мы открыли филиал НИИХСиТО, чтобы все пациенты могли непрерывно получать лечение и проходить необходимую реабилитацию", – сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Кроме того, министр отметил, что начались ремонтные работы еще одного корпуса за счет средств местных инвесторов.

В учреждении будут использоваться современные методы лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Центр будет оснащён медицинским оборудованием, которое позволит проводить необходимый комплекс лечебно-диагностических процедур, а также операции на открытом сердце в Иссык-Кульской области на постоянной основе.

В учреждении создано два отделения – кардиохирургическое с операционным блоком и реанимацией, а также отделение реабилитации. Специалисты планируют проводить до 50 операций в первый год работы филиала.

"В нашем учреждении будут обслуживаться все категории больных, которые нуждаются в кардиохирургической и кардиологической помощи. В дальнейшем мы планируем открыть вторую операционную и установить ангиографический комплекс, который поможет проводить малоинвазивные операции. Лечить пациентов будут местные специалисты совместно с коллегами из Бишкека, а также будем привлекать зарубежных наших коллег", - сказал директор НИИХСиТО Таалайбек Кудайбердиев.