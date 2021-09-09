Телеведущий Алексей Филатов попал в реанимацию с коронавирусом

В Кыргызстане известный телеведущий и журналист Алексей Филатов находится в тяжелом состоянии в результате коронавируса.

Об этом сообщили коллеги Алексея. В частности, телеведущая и общественный деятель Ассоль Молдокматова на своей страничке в инстаграме. Она сообщила, что Филатов находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации инфекционной больницы, подключен к ИВЛ с сатурация 89, его ввели в кому.

Ассоль Молдокматова обратилась к кыргызстанцам с просьбой морально поддержать Алексея.

"Леша - замечательный человек и самый благодарный ученик, который всегда рядом! Молюсь и прошу Всевышнего дать ему сил выжить! Прошу вас всех помолиться за его выздоровление?", - написала Молдокматова.