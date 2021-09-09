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Фильм "Акыркы көч" покажут на МКФ Atlantic International Film Festival

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- Анастасия Карелина
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Художественный фильм Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу "Акыркы көч" покажут на международном кинофестивале Atlantic International Film Festival. Об этом сообщает Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Седьмой МКФ Atlantic International Film Festival проходит сейчас в Колумбии. Картина "Акыркы көч" включена в основную конкурсную программу смотра, который завершится уже 11 сентября.

Фильм является совместным детищем "Кыргызфильма" и Общественного фонда "Билимкана". Сценарий написали Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу. Сопродюсером стала Эльнура Осмоналиева. В картине снялось много известных актеров.

"Акыркы көч" рассказывает историю одинокого писателя Кубата Алиева. Однажды мужчина узнает, что его друг тяжело болен. Чтобы помочь ему, Кубат продает свою квартиру. Но вскоре помощь понадобится уже его собственному брату.


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URL: https://www.vb.kg/406127
Теги:
кино, фестиваль, Кыргызфильм
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