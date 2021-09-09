ШОС расширится за счет Ирана

Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о начале процедуры включения в организацию будет объявлено на предстоящем саммите в Таджикистане, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Сам процесс присоединения Тегерана к ШОС при этом может занять еще некоторое время. У Дели и Исламабада на это ушло почти два года. Но сам факт, что он будет официально запущен,- это уже прорыв, поскольку Иран провел в "предбаннике" организации более десяти лет", - говорится в статье.

Саммит ШОС пройдет в Душанбе 16 - 17 сентября. На данный момент членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.