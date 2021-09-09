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ШОС расширится за счет Ирана

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- Александра Василькова
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Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о начале процедуры включения в организацию будет объявлено на предстоящем саммите в Таджикистане, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Сам процесс присоединения Тегерана к ШОС при этом может занять еще некоторое время. У Дели и Исламабада на это ушло почти два года. Но сам факт, что он будет официально запущен,- это уже прорыв, поскольку Иран провел в "предбаннике" организации более десяти лет", - говорится в статье.

Саммит ШОС пройдет в Душанбе 16 - 17 сентября. На данный момент членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.


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URL: https://www.vb.kg/406129
Теги:
Индия, Иран, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, ШОС
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