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Задержан мужчина, обманным путем завладевший восемью лошадьми

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В Сокулукском районе задержали 40-летнего мужчину, обманным путем завладевшего восемью лошадьми. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

7 сентября в ОВД Сокулукского района обратился с заявлением местный житель. Он просил принять меры в отношении малознакомого ему мужчины. В июне этот человек, войдя в доверие, взял у него восемь лошадей, оценив их в сумму около 680 тысяч сомов. Сначала мужчина забрал двух животных, а через несколько дней еще четырех, после чего скрылся.

Данный факт зарегистрировали в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления по статье 204 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе следственных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД Сокулукского района был задержан 40-летний Б.М. – житель Чуйской области. В настоящий момент задержанный водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/406134
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