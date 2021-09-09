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Сегодня в Кыргызстане – День комуза. Приходите праздновать!

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 9 сентября, в Кыргызстане отмечается День комуза. Бишкекчан и гостей города ждет концерт под открытым небом. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

В кыргызской столице около памятника Токтогулу Сатылганову (южная сторона Кыргызского национального театра оперы и балета) сегодня вечером пройдет мероприятие под названием "Таңшы комуз". Событие организуют Минкульт, мэрия столицы и ОТРК.

Перед зрителями выступят известные комузисты, члены ансамбля "Акак", воспитанники Специальной музыкальной школы-интерната имени Абдраева, а также талантливые юноши и девушки из Центральной детской музыкальной школы имени Шубина. Концерт начнется в 18 часов.


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URL: https://www.vb.kg/406138
Теги:
концерт, праздник, культура, Театр оперы и балета, Министерство культуры и туризма
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