Сегодня в Кыргызстане – День комуза. Приходите праздновать!

Сегодня, 9 сентября, в Кыргызстане отмечается День комуза. Бишкекчан и гостей города ждет концерт под открытым небом. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

В кыргызской столице около памятника Токтогулу Сатылганову (южная сторона Кыргызского национального театра оперы и балета) сегодня вечером пройдет мероприятие под названием "Таңшы комуз". Событие организуют Минкульт, мэрия столицы и ОТРК.

Перед зрителями выступят известные комузисты, члены ансамбля "Акак", воспитанники Специальной музыкальной школы-интерната имени Абдраева, а также талантливые юноши и девушки из Центральной детской музыкальной школы имени Шубина. Концерт начнется в 18 часов.