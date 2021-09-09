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В Бишкеке школы готовят к отопительному сезону

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- Н Крайнова
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В Бишкеке готовят школы к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что в Бишкеке 41 муниципальная школа не имеют подключения к сетям ТЭЦ и поэтому их надо отапливать альтернативными способами. Десять школ на электрическом отоплении, 18 - на угольном от собственных котельных, 11 - на газовом, две на покупном пару.

Для выполнения Плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в столице на 2021-2023 годы, школа-интернат №21 переведена с угольного отопления на природный газ, а в этом году на газ перевели среднюю школу №19. Остальные школы планируется перевести в 2022-2023 годы.

Также мэрия сообщает, что школам требуется 3 тысячи 600 тонн угля на один отопительный сезон. На этот год тендер проведен, с поставщиками уже подписаны договора.

Также в пресс-службе объяснили, что в целях пожарной безопасности поставки угля в школы начнутся в октябре.

"Закупается местный бурый уголь, а у него есть свойство разлагаться на солнце и распадаться на мелкие крупинки, а если попадет вода, то может произойти и самовозгорание", - сообщили в мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/406143
Теги:
уголь, школа, Бишкек
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