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В Казани стартовал международный спортивный форум

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- Евгений Денисенко
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Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" открылся 8 сентября в Казани. Он организован в рамках проходящих здесь сейчас Первых игр стран СНГ, в которых участвуют, в том числе, и молодые спортсмены из Кыргызстана.

В разные годы такой форум проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде. Организаторами нынешнего выступили министерство спорта Российской Федерации и правительство Республики Татарстан.

В Казани собрались руководители федеральных органов власти, главы субъектов РФ, руководители и представители российских и международных спортивных организаций, известные спортсмены, учёные, бизнесмены, эксперты, специалисты из стран ближнего и дальнего зарубежья.

К участникам с приветствие обратился президент РФ Владимир Путин. "С самого начала форум "Россия – спортивная держава" стал авторитетной, востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, для обмена опытом, лучшими практиками между представителями международных, российских спортивных организаций, атлетами, тренерами", - подчеркнул российский лидер.

Он отдельно поблагодарил зарубежных гостей форума за сотрудничество, взаимодействие. "Такой открытый профессиональный диалог служит интересам развития спорта, способствует укреплению взаимоуважения, доверия в мировом спортивном сообществе, а реализация предложений, которые будут выработаны на форуме, станет весомым вкладом в достижение тех масштабных целей, которые стоят перед нашей страной" – заявил Владимир Путин.

"В эти дни, - отметил президент РФ, - в Казани проходят первые Игры стран СНГ. Хочу пожелать успехов их участникам, и добавлю, что в Татарстане накоплен большой позитивный опыт проведения крупных, мирового уровня спортивных мероприятий. Это и летняя Универсиада 2013 года, и чемпионат мира 2015-го по водным видам спорта, и матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Такой богатейший опыт, в том числе популяризации, развития спорта, безусловно, достоин изучения и распространения – как в нашей стране, так и за её пределами".

На форуме запланирована обширная программа. Она насчитывает около тридцати круглых столов, панельных дискуссий, стратегических сессий. Гостям и участникам будет предложено поучаствовать в мастер-классах в Спортивном парке, в физкультурно-спортивных мероприятиях, совершить забег на дистанцию 5 км по набережной реки Казанки. Также в рамках форума состоится юбилейная X Международная выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы".


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URL: https://www.vb.kg/406146
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