В Узбекистане привитые от COVID студенты получат скидку на оплату учебы

Студенты в Узбекистане, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, получат 10-процентную скидкуна оплату учебы, пишет "Интерфакс".

"Студентам очных отделений бакалавриата и магистратуры, прошедшим курс вакцинации до 1 ноября 2021 года, предоставляется скидка в 10% от суммы базового контракта (без стипендии), установленного на 2021-2022 учебный год", - сообщила пресс-служба министерства высшего и среднего специального образования (Минвуз) республики.

По данным Минвуза, в нынешнем учебном году стоимость базового контракта на учебу в вузах страны составляет от 6 до 17 миллионов сумов (от 560 долларов до 1 тысяча 600 долларов).

В Узбекистане с 1 апреля проводится прививочная кампания против COVID-19. Жители страны прививаются вакцинами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, "Спутник V", AstraZeneca и Moderna.

По данным Минздрава Узбекистана, объем поступивших в страну вакцин составляет почти 22,5 миллиона. Из них использовано более 15 миллионов доз, а полный курс вакцинации прошло около 2,5 миллиона человек.