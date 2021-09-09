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В Узбекистане привитые от COVID студенты получат скидку на оплату учебы

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Студенты в Узбекистане, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, получат 10-процентную скидкуна оплату учебы, пишет "Интерфакс".

"Студентам очных отделений бакалавриата и магистратуры, прошедшим курс вакцинации до 1 ноября 2021 года, предоставляется скидка в 10% от суммы базового контракта (без стипендии), установленного на 2021-2022 учебный год", - сообщила пресс-служба министерства высшего и среднего специального образования (Минвуз) республики.

По данным Минвуза, в нынешнем учебном году стоимость базового контракта на учебу в вузах страны составляет от 6 до 17 миллионов сумов (от 560 долларов до 1 тысяча 600 долларов).

В Узбекистане с 1 апреля проводится прививочная кампания против COVID-19. Жители страны прививаются вакцинами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, "Спутник V", AstraZeneca и Moderna.

По данным Минздрава Узбекистана, объем поступивших в страну вакцин составляет почти 22,5 миллиона. Из них использовано более 15 миллионов доз, а полный курс вакцинации прошло около 2,5 миллиона человек.


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URL: https://www.vb.kg/406156
Теги:
вакцина, Узбекистан, коронавирус, COVID-19, COVID, вакцинация
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