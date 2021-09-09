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В ОДКБ задумались о современном вооружении из-за ситуации в Афганистане

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Вице-премьер России Юрий Борисов на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ высказался о ситуации в Афганистане.

"Имеющихся в распоряжении стран - участниц ОДКБ ресурсов достаточно для контроля над ситуацией, в том числе на случай попыток боевиков и террористических организаций перейти границу сопредельных с Афганистаном государств под видом беженцев", - цитирует ТАСС Борисова.

Он отметил, что усиливается риск массового исхода беженцев с афганской территории в сопредельные страны.

"Это сопряжено с прямыми угрозами для безопасности центральноазиатских государств и может привести к дестабилизации региона. Крайне важным считаю прогресс подготовки к подписанию плана оснащению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением военной и специальной техникой, специальными средствами", - сказал Борисов.


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URL: https://www.vb.kg/406162
Теги:
Афганистан, ОДКБ
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