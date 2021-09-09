MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности

Являясь партнером государства по внедрению современных цифровых технологий, мобильный оператор MegaCom в рамках корпоративной социальной ответственности, которая является неотъемлемой частью стратегии компании, примет активное участие в реализации проекта по обеспечению безопасности граждан Кыргызской Республики.

Сегодня, 9 сентября 2021 года, в столичном муниципалитете состоялось торжественное подписание Меморандума о сотрудничестве между мэрией города Бишкека, Главным управлением внутренних дел столицы и ЗАО "Альфа Телеком" (торговый знак MegaCom).

Стороны намерены реализовать проект по установке в столице Кыргызстана систем видеонаблюдения и модернизации объектов инфраструктуры, в том числе уличного освещения. Инициатива позволит снизить уровень преступности в Бишкеке, а также обеспечить охрану общественного порядка и безопасности горожан.

В частности, мэрия Бишкека и ГУВД столицы будут отвечать за организационные вопросы, в том числе займутся определением мест для установки многофункциональных объектов инфраструктуры. Компания MegaCom, в свою очередь, окажет содействие в строительстве и установке объектов, обеспечении связью систем видеонаблюдения, а также будет контролировать их дальнейшую эксплуатацию.