Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику Касыма Тыныстанова в селе Чырпыкты

Президент Садыр Жапаров сегодня, 9 сентября, возложил цветы к памятнику кыргызского профессора, поэта, основоположника кыргызской письменности, выдающегося государственного деятеля Касыма Тыныстанова, установленного в его родовом селе Чырпыкты Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В этом году на республиканском уровне проходят юбилейные мероприятия в честь 120-летия известных выдающихся личностей Кыргызстана, в числе которых Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Кусеин Карасаев.

Здесь же Садыр Жапаров пообщался с местными жителями, среди которых были и родственники Касыма Тыныстанова, в том числе и его правнук.

"Старейшины села выразили свою поддержку проводимой государственной политике, пожелали главе государства успехов в реализации государственных программ и проводимых реформ", - говорится в сообщении.