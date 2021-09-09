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Собянин: Нехватка мигрантов в Москве связана с ростом строек

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- Евгений Денисенко
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Отток трудовых мигрантов в период пандемии лишь отчасти обусловил нехватку рабочих рук в российской столице. Так считает мэр Москвы Сергей Собянин, который видит основную причину возникшей ситуации в увеличении количества строек в городе.

По словам Собянина, о чем он рассказал в интервью "Комсомольской правде", хотя формально существуют ограничения на въезд из стран СНГ в Россию, по количеству патентов на осуществление трудовой деятельности столичные власти видят обратное.

"Их примерно столько же, как и в 2019 году, - около 430 тысяч. Дефицит возникает, скорее всего, не из-за того, что мигрантов стало намного меньше, а потому что у нас строек уже больше. В предыдущие годы средний ввод жилья был около 3 миллионов квадратных метров. В последние два года мы вводим более 5 миллионов "квадратов", а сейчас приближаемся к 6", - сообщил мэр.

"То есть объем жилья увеличился в два раза. Соответственно, и строек больше, и рабочих рук требуется больше", - резюмировал Собянин.

Он назвал и другие причины дефицита трудовых ресурсов. И одной из них считает то, что "у нас структура населения стареющая и процент работающих не увеличивается, а, скорее всего, уменьшается".

"Надо привлекать людей из других регионов, увеличивать зарплату и производительность труда, - заявил градоначальник. - Чем, собственно, и занимаются все компании. В коммунальном секторе, например, в ГБУ "Автомобильные дороги", вообще нет мигрантов. Мы принимаем туда граждан из других регионов страны, из соседних областей. В наших ГБУ, связанных с эксплуатацией домов, дворов и так далее, больше мигрантов. Там ниже зарплаты, труднее, может быть, работа. Но и здесь при первой возможности рабочие места предоставляются россиянам".

Говоря о росте численности населения Москвы, Сергей Собянин полагает, что он обусловлен не только миграционным фактором

"Во все времена все правительства старались ограничить количество жителей столицы. Это было и при Сталине, и при Брежневе, и при Хрущеве, и в постсоветский период. Но ни в один период времени никому этого не удалось сделать. Москва прирастает каждые 10 лет в среднем на миллион человек. Кажется, что это большой прирост, но и количество жителей у нас большое. И этот прирост не весь миграционный. В последние годы большая часть - это естественный прирост, москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение", - сказал мэр.


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URL: https://www.vb.kg/406169
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