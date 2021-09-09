В Кадамжае нашли тело пропавшего молодого человека

В Кыргызстане в городе Кадамжай Баткенской области милиционеры вместе со спасателями обнаружили тело молодого человека, который пропал шестого сентября. Сообщает пресс-центр МЧС.

Известно, что уроженец города Кадамжай 21-летний Д. уулу Ө вышел из дома, направился в сторону гор, и больше возвращался.

С седьмого сентября по сегодняшний день проводились поисковые работы спасателями МЧС, результатов не было.

Сегодня тело Д. уулу Ө было обнаружено сотрудниками МВД в канале Нургазиева на окраине города Кадамжай, сотрудники передали его родственникам. О причинах смерти юноши не сообщается.