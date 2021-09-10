В некоторых районах Бишкека отключат природный газ: где и когда

Пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан" поясняет, что причина – устранение утечки газа на старом газопроводе. Компания "Газпром Кыргызстан" информирует, что с 13 по 20 сентября будут проводится аварийные ремонтные работы по устранению утечки природного газа на подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1971 году, который расположен по адресу: улица Фучика, 19/1.

В связи с этим будет прекращена подача природного газа в районе, ограниченном отрезками улиц: Льва Толстого, БЧК, реки Ала-Арча, Баетова, Барпы Алыкулова, жилые массивы Кызыл-Аскер, Керемет, Касым, Аска-Таш,110 квартал, Балбан-Таймаш, Достук.