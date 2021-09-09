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150 тысяч доз вакцины Sinovac прибыло в Кыргызстан из Турции

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 9 сентября, в рамках двустороннего соглашения между Кыргызстаном и Турецкой Республикой в страну поступила вакцина Sinovac в количестве 150 тысяч доз. Этого количества препарата хватит на то, чтобы вакцинировать 75 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В церемонии передачи гуманитарной помощи приняли участие министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев и посол Турецкой Республики Ахмет Садык Доган. Глава Минздрава поблагодарил правительство Турции за помощь в иммунизации и улучшении здоровья населения Кыргызстана.

Вакциной будут прививать всех желающих, достигших 18-летия. Интервал между первой и второй дозами препарата должен составлять 2-4 недели.

Вакцина Sinovac-CoronaVac включена в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях для профилактики COVID-19 и прошла экспертизу Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ).

Производится вакцина фармацевтической компанией Sinovac в Пекине.


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URL: https://www.vb.kg/406178
Теги:
вакцина, Турция, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19, пандемия, вакцинация, Минздрав
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