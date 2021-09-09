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В Кыргызстане встретятся борцы с коррупцией из стран СНГ

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- Евгений Денисенко
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В Исполнительном комитете СНГ в Минске состоялось VI заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Участие в заседании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли генеральные прокуроры Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, руководители антикоррупционных агентств Казахстана, Молдовы и Таджикистана.

Делегацию Кыргызстана возглавил генеральный прокурор республики Курманкул Зулушев.

В своем приветствии в адрес участников председатель Исполнительного комитета Сергей Лебедев заявил: "Этот совет способствует сближению и гармонизации национального антикоррупционного законодательства государств СНГ, участвует в совершенствовании модельных законов. Наряду с развитием правовой базы в сфере противодействия коррупции усиливается профилактическая составляющая, осуществляется вовлечение граждан и общества. Развиваются партнерские отношения с негосударственными организациями, вводятся общественные советы".

На заседании рассмотрен ряд вопросов, среди которых - практика борьбы с коррупцией в странах СНГ, совершенствование международного сотрудничества, реализация совместных мер борьбы с преступностью, запланированных на 2019–2023 годы, и другие.

Участники, как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, представили передовые новеллы законодательства своих стран, направленные на противодействие коррупции, обсудили вопросы совершенствования международного сотрудничества по вопросам выявления коррупционных правонарушений вне рамок уголовного преследования и результаты выполнения международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

По итогам заседания утвержден план работы на 2022 год, приняты решения об определении нового секретариата. И принято решение о проведении очередного заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в 2022 году в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/406183
Теги:
СНГ
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