Разыскивается без вести пропавший Нарынбаев Камасбек

22 августа 2021 года в УВД Первомайского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка Ж.А. с просьбой оказать содействие в поисках ее отца Нарынбаева Камасбека Жакыповича 5 августа 1973 года рождения , который 5 августа 2021 примерно в 10:00 часов вышел из дома, расположенного по улице Шота Руставели г. Бишкек и не вернулся. По настоящее время, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

"Затем, после Следственных действий в этот же день данный материал по территориальности был передан в УВД Ленинского района г.Бишкек.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г.Бишкек и начато досудебное производство.

Приметы Нарынбаева Камасбека Жакыповича: рост 170-175 см, глаза карие, нос прямой, телосложение среднее.

Был одет: чёрные спортивные брюки, спортивная кофта, коричневые шлепанцы.

Особые приметы: При ходьбе левая нога хромает.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Нарынбаева Камасбека Жакыповича, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-605, 0 (312) 444- 457, 0 (312) 352-632, 0 (553) 102-465, 0 (703) 401-600, 0(551) 102-326, 0(553) 102-880 и 102.

В настоящее время ведутся активные поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшего".