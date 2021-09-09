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В ОДКБ высоко оценили результаты совместного учения в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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"Личным составом Коллективными силами быстрого развёртывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности (КСБР ЦАР) ОДКБ продемонстрирован высокий уровень профессиональной подготовки и слаженности действий". Так прокомментировал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров финальный этап учения "Рубеж-2021", завершившийся 9 сентября в Кыргызстане.

Как проинформировали в Объединенном пресс-центре учения, этот этап проходил на полигоне "Эдельвейс", в ходе него было отработано более 30 вводных. Участники из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России провели совместную контртеррористическую операцию, практически отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства – члена ОДКБ.

В учении под руководством первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызстана полковника Артура Темирова приняли участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения МВД, Национальной гвардии, МЧС и Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности КР. Всего - более тысячи человек и 150 единиц техники, включая танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства "Тигр", огнеметные подразделения, артиллерия, в том числе реактивные системы залпового огня, авиация – истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

За проведением операции наблюдали военные атташе Турции, России, США, Казахстана, Индии, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, аккредитованные в КР, представители международных организаций – Глава миссии Международного комитета Красного Креста в КР и Глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. А на заключительном этапе - министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Бактыбек Бекболотов, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, Командующий восками Центрального военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Александр Лапин, должностные лица заинтересованных министерств и ведомств.

Как отметил Анатолий Сидоров, одной из главных целей учения являлось совершенствование практических навыков работы должностных лиц органов управления Войск (Коллективных сил) ОДКБ в организации боевых действий подчиненных войск и в управлении ими при проведении совместных операций.

"Цели учения достигнуты", – сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ. И пожелал участникам учения и в дальнейшем совершенствовать профессиональное мастерство, направленное на повышение готовности к действиям по предназначению.


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