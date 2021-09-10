В Кыргызстане за сутки 100 новых случаев COVID-19, скончались – 3 человека

В Кыргызстане на 10 сентября зарегистрировали 100 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 49,
в Чуйской области – 20,
в Ошской области – 2,
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 11,
в Джалал-Абадской области – 4,
в Баткенской области – 5.
За весь период зарегистрировали – 176 983 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 132 человека.
За весь период выздоровели – 171 180 человек.
Скончались – 3 человека. Всего за весь период – 2566.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 690 человек, на амбулаторном лечении – 1094 человека.