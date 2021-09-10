В Кыргызстане за сутки 100 новых случаев COVID-19, скончались – 3 человека

В Кыргызстане на 10 сентября зарегистрировали 100 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 49,

в Чуйской области – 20,

в Ошской области – 2,

в Таласской области – 4,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 11,

в Джалал-Абадской области – 4,

в Баткенской области – 5.

За весь период зарегистрировали – 176 983 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 132 человека.

За весь период выздоровели – 171 180 человек.

Скончались – 3 человека. Всего за весь период – 2566.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 690 человек, на амбулаторном лечении – 1094 человека.