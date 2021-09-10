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Мэрия уволила водителя маршрутки за самовольное повышение оплаты

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- Н Крайнова
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В Бишкеке мэрия наказала водителя маршрутки, который самовольно завышал цену на проезд. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На днях пассажиры пожаловались, что один из водителей эксперсс-маршрутки №230, которая курсирует от центра города до рынка "Дордой", вместо положенных 17 сомов, требовал 20 сомов.

После жалобы и вмешательства муниципалитета, фирма-перевозчик – ОсОО "Транском Юнити", которая обслуживает маршрут № 230 расторгла договор с водителем микроавтобуса с госномером B 4507 АF.

Управлением городского транспорта мэрии города Бишкек руководству указанной компании поручено провести превентивные меры, чтобы подобные ситуации не повторялись впредь.


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URL: https://www.vb.kg/406194
Теги:
маршрутки, Бишкек, пассажирские перевозки
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