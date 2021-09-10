Внимание розыск! Пропал Камасбек Нарынбаев

В УВД Первомайского района города Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка Ж.А. с просьбой оказать содействие в поисках ее отца - Нарынбаева Камасбека Жакыповича 1973 года рождения. 5 августа 2021 примерно в 10 часов утра он вышел из дома, расположенного по улице Шота Руставели, и не вернулся.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, нос прямой.

Был одет: черные спортивные брюки, спортивная кофта, коричневые шлепанцы.

Особые приметы: хромает на левую ногу.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Нарынбаева Камасбека Жакыповича, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 0(312)352-605, 0(312)444-457, 0(312)352-632, 0(553)102-465, 0(703)401-600, 0(551)102-326, 0(553)102-880 или 102.