По подозрению в мошенничестве задержан мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Сокулукского района были зарегистрированы два заявления по факту мошенничества, где потерпевшие просили принять меры в отношении малознакомого мужчины, который в первом случае в августе 2021 года обманным путем под предлогом предоставления земельного участка в селе Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области взяли две автомашины марки Subaru Legacy, Nissan Bluebird и скрылись. Сумма причиненного ущерба составил более 516 тысяч сомов.

Другому заявителю в июля 2017 года был причинен материальный ущерб в размере более 343 тысяч сомов. Как стало известно, ему продали чужой земельный участок расположенного в селе Военно-Антоновке под строительство, позже выяснилось, что этот земельный участок оказалось сельскохозяйственного назначения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного ст.204 (Мошенничество) УК КР. Было начато досудебное производство.

При проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был установлен и доставлен в ОВД района 60-летний З.Б. В настоящий момент подозреваемый водворен в ИВС. Досудебное производство продолжается.