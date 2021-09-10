Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 99.70 - 101.15

По подозрению в мошенничестве задержан мужчина

203  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Сокулукского района были зарегистрированы два заявления по факту мошенничества, где потерпевшие просили принять меры в отношении малознакомого мужчины, который в первом случае в августе 2021 года обманным путем под предлогом предоставления земельного участка в селе Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области взяли две автомашины марки Subaru Legacy, Nissan Bluebird и скрылись. Сумма причиненного ущерба составил более 516 тысяч сомов.

Другому заявителю в июля 2017 года был причинен материальный ущерб в размере более 343 тысяч сомов. Как стало известно, ему продали чужой земельный участок расположенного в селе Военно-Антоновке под строительство, позже выяснилось, что этот земельный участок оказалось сельскохозяйственного назначения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного ст.204 (Мошенничество) УК КР. Было начато досудебное производство.

При проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был установлен и доставлен в ОВД района 60-летний З.Б. В настоящий момент подозреваемый водворен в ИВС. Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406196
Теги:
ГУВД, ИВС, мошенничество, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  