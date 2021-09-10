ВОЗ призывает богатые страны отложить вакцинацию до 2022 года

Глава Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, который спрогнозировал новую волну коронавируса, в очередной раз настоятельно призвал богатые страны с большими запасами вакцины против COVID-19 отказаться от повторных прививок до конца года, сообщает Центр новостей ООН.

"Месяц назад я призвал к глобальному мораторию на бустерную дозу, по крайней мере, до конца сентября, чтобы провести в первую очередь вакцинацию наиболее уязвимых людей во всем мире, которые не получили даже первую дозу. С тех пор в мире мало что изменилось, поэтому сегодня я призываю продлить мораторий, по крайней мере, до конца года, чтобы каждая страна могла вакцинировать не менее 40 процентов своего населения", – призвал глава ВОЗ на пресс-конференции в среду, 8 сентября.

Он добавил, что третья доза (бустерная) вакцин может быть необходима только для очень небольшой группы людей с ослабленным иммунитетом. Но пока в ВОЗ выступают против их использования для всех слоев населения и, в частности, здоровых людей, которые уже полностью вакцинированы.

На сегодняшний день в мире введено 5,5 млрд доз вакцин, и примерно 80 процентов из них приходится на страны с высоким и средним уровнем доходов. Глава ВОЗ напомнил о глобальных целях ООН: к сентябрю этого года необходимо вакцинировать не менее 10 процентов населения каждой страны, к концу года – 40 процентов и к середине следующего года - 70 процентов.

По его словам, почти 90 процентов стран с высоким уровнем дохода достигли цели в 10 процентов, а более 70 процентов достигли цели в 40 процентов.

"Ни одна из стран с низким уровнем дохода не достигла ни одной цели. Это не их вина", – сказал д-р Тедрос. Он напомнил, что богатые государства пообещали пожертвовать более 1 млрд доз, но пока отправили менее 15 процентов обещанного.

Тедрос Гебрейесус вновь призвал к справедливому распределению вакцин. Он напомнил, что люди продолжают умирать от COVID-19. С октября прошлого года каждую неделю вирус уносил 50 тысяч жизней. А за минувший месяц умерло уже 70 тысяч человек.

В своем выступлении на брифинге в Женеве глава ВОЗ осудил политику ряда стран, которые отказывают во въезде людям, которые были полностью привиты вакциной, внесенной в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, но не одобренной их национальными регулирующими органами.

Источник: asiaplustj.info