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97 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

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97 человек скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.

За сутки 8 сентября от коронавируса с положительным ПЦР-результатом умерло 78 человек, а от пневмонии с отрицательным показателем при тестировании - 19 человек.

На 10 сентября лечение от КВИ продолжают получать 82 162 человека (74 116+ и 8 046 КВИ-), из них в стационарах находятся 17 245 пациентов, на амбулаторном уровне – 64 917 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 1 310 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 373 пациента,

на аппарате ИВЛ – 208 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/406209
Теги:
Казахстан, коронавирус
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