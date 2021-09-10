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В Бишкеке подросток упал в глубокий подвал недостроенного здания

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- Н Крайнова
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В Бишкеке сегодня ночью, 10 сентября, 15-летний подросток упал в забетонированный глубокий подвал недостроенного здания. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Подростка обнаружили около 01:20 на улице Исакеева Октябрьского района. Судя по видео операции спасения, высота падения составила около 4 метров.

На место происшествия были вызваны четыре спасателя из городской спасательной службы Бишкека. Они оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали молодого человека с помощью альпинистского снаряжения и передали его медикам скорой помощи.

[stream::youtube]https://www.youtube.com/shorts/WP8oG0J2n1k[/stream]


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Теги:
дети, травмы, Бишкек, МЧС
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