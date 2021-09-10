За вымогательство взятки задержан сотрудник Первомайского УВД

За вымогательство взятки задержан сотрудник СПЭНМ УВД Первомайского района ГУВД г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

9 сентября ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в правоохранительных органах, совместно со Службой внутренних расследований МВД КР установлен и задержан по факту вымогательства взятки сотрудник Службы противодействия экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) УВД

Первомайского района ГУВД г. Бишкек майор милиции Д.М.К.

Установлено, что сотрудник СПЭНМ майор милиции Д.М.К. путем угрозы в привлечении к уголовной ответственности, за якобы совершенный факт мошенничества, вымогал денежные средства в размере 500 долларов США и дорогостоящее сувенирное изделие из национальных элементов у жителя Аламудунского района Чуйской области А.С.А.

В рамках досудебного производства АИС ЕРПП по ст.326 ч.2 (Вымогательство взятки) УК КР, в порядке ст.98 УПК КР, задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР для дальнейшего проведения соответствующих следственно-оперативных мероприятий.